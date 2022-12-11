"Хлопці зі сміху аж трускавки порозсипали": бійці ЗСУ спіймали окупанта-"мисливця на поляків" (відео)

В полон до ЗСУ потрапив російський вояка, який воює з Польщею в Україні.

Яких тільки не зустрінуть українські бійці на передовій. Цього разу вони спіймали окупанта, який воює з Польщею в Україні.

Відео короткого допиту українські захисники виклали в Мережі.

"Мисливця на поляків піймали. Хлопці зі сміху аж трускавки порозсипали", - прокоментували відео його автори.

На кадрах зафільмували окупанта, який по мобілізації прибув на війну проти України. Окупант навіть не запам'ятав номер частини, з якої його відправили на фронт, тим не менш він на повному серйозі заявив, що в Україні він воює з поляками, які прийшли, щоб захопити українські землі.

Відповіді окупанта насмішили бійців:

Скількох поляків ти бачив? - Жодного...

А чому ти з поляками воюєш в Україні - Вони хочуть у вас землі "віджати".

Польща з іншого боку, ти в курсі?

Нагадаємо, що ЗСУ вирахували і знищили 7 ворожих ЗРК С-300 у Запорізькій області. Розвідники підрозділу "Бандерлоги" вирахували місце, де окупанти передзаряджали ЗРК з ракетами С-300.

Читайте також: