"Хлопця побили, але ніхто не "зламався": жителі села на Херсонщині не дали окупантам даних для "перепису"

"Хлопця побили, але ніхто не "зламався": жителі села на Херсонщині не дали окупантам даних для "перепису"

Окупанти намагались провести "перепис населення" у селі на Херсонщині, нібито для ООН.

У селі Стрілкове Генічеського району Херсонської області окупанти не змогли провести так званий перепис населення, адже місцеві жителі не надали їм своїх даних.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"У Стрілковому Генічеського району окупанти хотіли провести свій перепис населення. Хоч місцевий зрадник колаборант Пономарьов із замом і дурили людей, що це інформація для ООН — ніхто в цю брехню не повірив. А місцевий 18-річний хлопець так і сказав, що якщо ви дурні, то не треба робити дурнів з людей. За що на нього натравили росіян. Хлопця побили, але ніхто "не зламався" й своїх даних не дав", - написав Хлянь.

За його словами, "Херсонщина героїчно протистоїть будь-яким планам російських окупантів".

"Нічого тут в них не виходить і вже не вийде", - зазначив він.

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