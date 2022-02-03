Хлопця з Миколаївської області, якого мати розшукувала 8 місяців, знайшли: неочікувана розв’язка історії

Хлопця з Миколаївської області, якого мати розшукувала 8 місяців, знайшли: неочікувана розв’язка історії

Миколаївські правоохоронці розшукали на Херсонщині зниклого студента.

Співробітники поліції знайшли 18-річного студента одного з університетів Миколаєва, який зник влітку 2021 року. Хлопець перебував у Херсонській області, де працював на сезонній роботі. 1 лютого його супроводили до рідних.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Про зникнення молодика до поліції заявила його матір. Хлопець зник 8 червня 2021 року, коли вийшов з гуртожитку по вулиці Крилова для складання іспитів, але в університеті так і не з’явився. Упродовж восьми місяців оперативники встановлювали зв’язки хлопця та місця можливого його перебування.

Згодом поліцейські з’ясували, що він може бути у Вінницькій області, звідки приїхав на навчання до Миколаєва, або ж на Херсонщині. Правоохоронці встановили, що увесь цей час молодик перебував у Голопристанському районі, де працював сезонним робітником.

Хлопець пояснив, що не мав бажання спілкуватись з рідними, а мобільний телефон у нього викрали. Хлопця передали рідним. Також правоохоронці знайшли та повернули його викрадений телефон.

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Нагадаємо, в Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021 року. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото.

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