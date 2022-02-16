Хлопець із пари закоханих з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, продає його за 3 млн доларів

Хлопець із пари закоханих з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, продає його за 3 млн доларів

Отримані гроші він планує пустити на благодійність.

У Харкові продають ланцюг, який 4 місяці носила пара закоханих Олександр та Вікторія, і які потрапили до Книги рекордів України. За лот просять 3 млн гривень.

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Про продаж ланцюга в своєму інстаграм повідомив учасник пари Олександр.

"Сьогодні той самий ланцюг, яким закохані скували одне одного, перетворився на

колекцію NFT артів. Гроші, отримані від продажу колекції, будуть витрачені на будівництво та утримання дитячого будинку у м. Київ. В ньому утримуються 300 осіб. Це буде унікальний проєкт, де для дітей будуть створені всі умови та підтримка у розвитку напрямків, що відповідають сучасним тенденціям: блогінгу, digital-професіям, IT та бізнесу у метавсесвіті", - розповів Олександр.

Нагадаємо, що минулого року у День святого Валентина у Харкові пара закоханих скувала себе ланцюгом. З ним хлопець і дівчина прожили 4 місяці. Закінчилася історія далеко не хеппі ендом - пара розсварилася і розбіглася. Ланцюг вони знімали вже розірвавши стосунки.

Водночас, представник Нацреєстру рекордів все ж заявив, що парі вдалося встановити рекорд, адже спершу закохані планували розірвати ланцюги за три місяці, але потім зважилися продовжити експеримент і протрималися більше чотирьох місяців прикутими. Все своє життя пара транслювала в соціальних мережах.

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