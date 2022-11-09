Понад 20 разів вдарив молотком по голові: подробиці резонансного вбивства 17-річної дівчини на Рівненщині

У Рівненській області 21-річного хлопця, який жорстоко вбив свою 17-річну дівчину, взяли під варту без можливості внесення застави. Молодик свою провину визнав тільки частково та відмовився пояснювати мотиви свого вчинку.

Про це повідомляють Нацполіція Рівненської області та Рівненська обласна прокуратура.

За даними слідства, жорстоке вбивство сталось 7 листопада. Дівчина була в гостях у свого хлопця в м. Обарів Там чоловік понад 20 разів вдарив молотком по голові неповнолітню, після чого вона померла. Хлопець виніс тіло коханої на вулицю, розповів своїм батькам, що сталось та втік. Батько хлопця викликав поліцію. Підозрюваного затримали в іншому місці.

9 листопада хлопцю обрали запобіжний захід - 60 діб арешту без можливості внесення застави. На суді підозрюваний свою провину визнав тільки частково та відмовився називати мотиви розправи. Хлопцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Вбивство дівчини на Рівненщині: що відомо

У понеділок, 7 листопада, на Рівненщині 21-річний хлопець вбив свою 17-річну дівчину. Юнак у себе вдома затовк дівчину молотком, повідомив про це своїм батькам та втік. За зовнішніми ознаками молодик перебував у стані сп’яніння: у нього відібрали біологічні зразки.

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