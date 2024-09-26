Хлопець приїхав до Ужгорода та палив автомобілі військових: йому загрожує суворе покарання (фото)

Поліція повідомила, що росіяни так і не заплатили підозрюваному.

В Ужгороді затримали 21-річного жителя Вінниці, який приїхав до міста, щоб палити автомобілів військових. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, 21-річний вінничанин двічі підпалював автомобілі військових та транспорт Червоного Хреста. Його затримали поліцейські та працівники СБУ 24 вересня, коли зловмисник підпалив військовий УАЗ.

УАЗ, який підпалив житель Вінниці

Слідство встановило, що підозрюваний 16 вересня підпалив два авто Nissan X-Trail, одне з яких належало військовому, інше - Червоному Хресту.

Хлопець підпалив авто військового та Червоного Хреста / Фото: Національна поліція України

У поліції пояснили, що підозрюваний ретельно готувався до злочинів. Напередодні останнього камери спостереження зафіксували, як хлопець на автозаправці купував пальне. Докази уже вилучили.

"У ході слідства поліцейські встановили, що місяць тому представники російських спецслужб звʼязалися зі зловмисником через соцмережі. Вони запропонували заробіток від 1000 до 1600 доларів за підпали автівок військових. За класичною схемою, в якості підтвердження, виконавець мав надіслати відеопідтвердження. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати так і не отримав", - йдеться у повідомленні поліції.

В Ужгороді хлопець палив авто військових / Фото: Національна поліція України

21-річному хлопцю інкримінують ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині двох дівчат 15 і 16 років викрили у підпалі військових автомобілів.

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