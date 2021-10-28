"Хлопець він начебто непоганий, але понтовий": що розповіли сусіди про 16-річного водія Infiniti

"Хлопець він начебто непоганий, але понтовий": що розповіли сусіди про 16-річного водія Infiniti

Сусіди стверджують, що хлопець квіти постійно поливав надворі.

Журналісти поспілкувалися із сусідами сім'ї – і зібрали відгуки про хлопця, який був за кермом Infiniti під час смертельної аварії у Харкові.

Про це повідомляє Newsroom.

Після подій мешканці під'їзду, де хлопець живе разом із мамою, як стверджує місцеве ЗМІ, не надто охоче спілкуються із журналістами. За їхніми словами, підліток не відрізнявся якоюсь неадекватною поведінкою і дбав про зелені насадження у дворі.

"Звичайний хлопець, 16 років йому. Нічого за ним не помічали. Квіти постійно поливав на вулиці", — розповіли кореспондентові.

"Хлопець він начебто непоганий, але понтовий. Ще він тут постійно займається деревами, щось полити, посадити у дворі. Я колись зробив столик та лавочки, він одразу підійшов – навіщо ти дерево спилив?. – повідомив харків'янин.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

Сьогодні, 27 жовтня, 16-річному Миколі Х. оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

ДТП у Харкові: що відомо про смертельну аварію та про того, хто її спричинив

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання