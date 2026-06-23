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Глухий кут для росіян: у ВМС оцінили ситуацію з Кримським мостом
Наразі повноцінне використовувати Керченський міст росіянам не вдається.
Кримський міст фактично став проблемною точкою для окупантів. Так, після попередніх ударів вони побоюються використовувати його на повну,
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Новини.LIVE».
Через це російські війська змушені шукати альтернативні логістичні маршрути.
«Зараз ситуація (з Кримським мостом —ред.) у глухому куті», — наголосив він.
Саме тому найближчим часом очікуються активні спроби налагодити постачання через так званий сухопутний коридор на півдні України, захоплення якого було однією з ключових цілей повномасштабного вторгнення. Водночас не виключено, що з часом цей напрямок також може опинитися під загрозою.
Раніш Сили безпілотних систем ЗСУ після ударів по Керчі натякнули на можливі дії щодо Кримського мосту, заявивши, що «бачили його дуже зблизька і з різних ракурсів». Українські дрони вразили нафтобазу та об’єкти поруч із мостом, показавши вразливість ключової логістичної артерії РФ Публікація СБС із фото і загадковими підписами викликала хвилю припущень про можливий майбутній удар по Кримському мосту.