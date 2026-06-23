Глухий кут для росіян: у ВМС оцінили ситуацію з Кримським мостом

Кримський міст / © Служба безпеки України

Реклама

Кримський міст фактично став проблемною точкою для окупантів. Так, після попередніх ударів вони побоюються використовувати його на повну,

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Новини.LIVE».

Через це російські війська змушені шукати альтернативні логістичні маршрути.

Реклама

«Зараз ситуація (з Кримським мостом —ред.) у глухому куті», — наголосив він.

Саме тому найближчим часом очікуються активні спроби налагодити постачання через так званий сухопутний коридор на півдні України, захоплення якого було однією з ключових цілей повномасштабного вторгнення. Водночас не виключено, що з часом цей напрямок також може опинитися під загрозою.

Раніш Сили безпілотних систем ЗСУ після ударів по Керчі натякнули на можливі дії щодо Кримського мосту, заявивши, що «бачили його дуже зблизька і з різних ракурсів». Українські дрони вразили нафтобазу та об’єкти поруч із мостом, показавши вразливість ключової логістичної артерії РФ Публікація СБС із фото і загадковими підписами викликала хвилю припущень про можливий майбутній удар по Кримському мосту.

Новини партнерів