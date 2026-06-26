Глухий кут Путіна: чому масовані обстріли України більше не зможуть посилитися

Володимир Путін

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Росія вже три місяці поспіль утримує максимальну інтенсивність повітряних атак, демонструючи свої граничні спроможності щодо ведення терору проти України. Протягом кожного з цих місяців ворог випускає по українських містах фіксовану кількість засобів ураження, вище якої піднятися вже не може.

Про це в ефірі Еспресо та Slawa.TV заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011 рр.) Роман Безсмертний.

За його словами, спираючись на актуальні звіти військових аналітиків і профільних фахівців, агресор вийшов на пікові показники, які наразі не здатний перевищити через технологічні обмеження. За словами експерта, ця умовна межа становить 600 безпілотників і 70 ракет різного типу на місяць.

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Безсмертний підкреслив, що виробництво сучасного ракетного озброєння є надзвичайно складним і тривалим процесом. Через це ворог затиснутий у жорсткі рамки обмежень, особливо коли йдеться про найнебезпечніше для України озброєння.

«А ракетна війна взагалі має обмежувальний характер, тому що ресурс дуже складний для виробництва, особливо балістики — те, що нині найнебезпечніше для України. Тому це математика щодо прогнозу, який можливий у реальних параметрах, — певна кількість на місяць», — прокоментував дипломат.

Як Україні зупинити російський конвеєр терору

Єдиним ефективним способом припинити регулярні масовані атаки є перенесення ударів на територію агресора. Дипломат наголосив, що Сили оборони України мають чітко визначити пріоритетні цілі для ліквідації загрози ще на етапі виробництва.

«І тут важливо, щоб Україна зараз накрила російські виробництва безпілотників, балістики та крилатих ракет. А краще, якщо буде накрито ще й центри, де в РФ виробляється пальне», — резюмував Безсмертний.

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Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, 26 червня у Нікополі Дніпропетровської області російський FPV-дрон атакував мікроавтобус. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще 12 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — дві 12-річні дівчинки, яких госпіталізували. Троє дорослих перебувають у тяжкому стані.

Також у ніч проти 26 червня російські війська атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Окупанти застосували 7 ракет «Іскандер-М» по Київській і Полтавській областях, а також 189 ударних БпЛА різних типів. Сили ППО знищили або подавили 177 цілей. Влучання зафіксовано у 12 локаціях, атака триває.

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