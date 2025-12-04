Гливи в грудні: де знайти "устричний гриб" та як його найкраще приготувати

Грудневий ліс дарує гливу — особливості пошуку та рецепти

Попри календарну зиму, грибний сезон на Львівщині цього року затягнувся. Тепла погода без різких морозів створила ідеальні умови для росту деревних грибів, зокрема так званого «устричного гриба», більш відомого як глива звичайна.

Про це йдеться на zaxid.net.

Тож автори розповіли, як відрізнити гливу, де його знайти та як правильно приготувати.

Що таке «устричний гриб»

Під народною назвою «устричний гриб» ховається добре знайома глива. У літературі її також називають плевротом — від назви родини Pleurotaceae.

На заході України інколи гливами помилково величають інші види — рядівки сірі чи фіолетові. Проте ці гриби не мають стосунку до справжньої гливи, окрім того, що всі вони їстівні.

Який вигдяд мають гливи

Гливи завжди ростуть гронами, іноді шапинки настільки щільно прилягають одна до одної, що утворюють єдину масу. Розмір капелюшка може варіюватися від 3 до 25 см.

Гливи - особливості зовнішнього вигляду / © Credits

Особливості зовнішнього вигляду:

шапинка лійкоподібна або схожа на вухо, краї можуть бути прямими або загнутими;

забарвлення молодих грибів — сіро-голубе чи темно-сіре, з віком світлішає до жовтуватих чи попелястих тонів;

пластинки спускаються на ніжку, з віком набувають жовто-бурого кольору;

ніжка коротка й тверда, часто ледь помітна — її, як правило, не використовують у страви.

М’якуш молодих глив щільний і соковитий, але швидко стає твердим та гумовим, тому для кулінарії збирають переважно молоді шапинки.

Де та коли шукати гливи

Глива — типовий деревний гриб, який поселяється на ослаблених або мертвих стовбурах. Шукати її варто у:

листяних та мішаних лісах;

лісопосадках;

парках і старих садах;

на подвір’ях, де є старі пеньки.

Найчастіше глива росте на тополях та горіхах, рідше — на осиці, грабі чи вербі. Плодоносить глива з жовтня і до перших справжніх морозів. Цьогорічна тепла погода дозволяє збирати її щонайменше до початку грудня.

Цікава особливість гливи в тому, що вона після танення снігу з’являється однією з перших навесні.

Як найсмачніше приготувати гливи

Глива звичайна належить до четвертої категорії їстівності, але високо цінується за смак та універсальність у кулінарії.

Перед приготуванням важливо обирати молоді шапинки / © Associated Press

Перед приготуванням важливо:

обирати молоді шапинки;

попередньо відварити гриби близько 10 хвилин.

Після цього гливи можна смажити (зокрема робити «відбивні» з великих шапинок), тушкувати, маринувати та засолювати, додавати у супи, салати, паштети, котлети.

Чи бувають гливи неїстівними

В Україні росте кілька видів глив. Частина з них надто тверді, тож не підходять для споживання, проте отруйних серед глив немає.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що ШІ помилився з грибами, і чоловік ледь не опинився в лікарні. Грибник отруївся після того, як штучний інтелект помилково визначив їх їстівними.