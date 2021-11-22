Хмари накрили засніжені гори: у Мережі показали фото неймовірного морозного ранку на вершині Карпатах

Хмари накрили засніжені гори: у Мережі показали фото неймовірного морозного ранку на вершині Карпатах

Такими сьогодні були ранкові Карпатах.

Сьогодні, 22 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський настала справжня зима. На вершині вкритій снігом вдарило -6 градусів морозу.

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Фото неймовірного засніженого ранку з високогір'я опублікував Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй стоінці у Facebook.

"Станом на 08:00 год. 22 листопада на г. Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -6°С, вітер західний, 11 м/с", - йдеться в описі до світлини.

Нагадаємо, синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року.

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