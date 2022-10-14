Хмарно, але без дощів: якою буде погода в Україні 15 жовтня

В Україні у суботу буде мінлива хмарність, без опадів, але вранці подекуди стелитиметься туман.

У суботу, 15 жовтня, погода в усіх областях України буде з мінливою хмарністю, але без дощів. Температура повітря вдень від +10 до +18 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Україні місцями буде туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, на Лівобережжі місцями 1-3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях та на півдні Одещини до 18°", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені. За словами експертів, жовтень буде досить передбачуваним.

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