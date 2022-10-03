Хмарно та з дощами: якою буде погода в Україні 3 жовтня

В Україні в понеділок буде хмарно та дощитиме. Температура повітря від +8 до +15 градусів.

У понеділок, 3 жовтня, погода в більшості областей України буде хмарною. На Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині та Хмельниччині дощитиме.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Сонячну погоду прогнозують тільки на Одещині та Херсонщині. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ вдень може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.

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Температура повітря у північно-західних, північних та північно-східних областях України +10 +8 градусів. На півдні трохи тепліше +11 +15 градусів.

Нагадаємо, Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені. Експерти заявляють, що жовтень буде досить передбачуваним.

Фото: Sinoptik.ua

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