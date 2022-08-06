Хмельничани допомагали ухилянтам виїздити за кордон: можуть загриміти на сім років до в'язниці

У Хмельницькому молодики організували схему з виготовлення пакета фіктивних документів для виїзду чоловіків за кордон.

Двоє місцевих "бізнесменів" допомагали чоловікам призовного віку виїжджати за кордон. Вони працювали пд виглядом "волонтери". Мали доставляти в Україну гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних "Шлях". Таким чином військовозобов’язані отримували можливість безперешкодно перетинати державний кордон в пунктах пропуску.

Наразі правоохоронцям відмо про щонайменше три таких фактів. Свої послуги вони оцінювали у 1,8 тис. доларів.

Чловікам оголосили про підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Хмельничанам загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, суд заарештував одесита, який продавав товари військового призначення. Зазначається, що він назвався волонтером благодійного фонду "Корпорація монстрів". Втім, від 7 червня до 1 липня він продав гуманітарну допомогу.

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