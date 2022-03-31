Хмельничанин заробив 200 тис. грн на "продажі" подарункових наборів: за шахрайство отримав повістку

Крім того, правоохоронці готуються вручити молодикові підозру.

Мешканець Хмельницького заробив понад 200 тисяч гривень, продававши у соціальній мережі уявні подарункові набори.

Про повідомили у пресслужбі Кіберполіції.

Зазначається, що 24-річний хлопець ніби то продавав подарункові black box. За них просив повну попередню оплату в сумі 300 гривень. Втім, після того, як отримував гроші від покупців, припиняв спілкуватися з клієнтами і зникав. Завдяки шахрайській схемі хмельничанин ошукав понад сотню осіб і збагатився на 200 тисяч гривень.

У помешканні чоловіка поліцейські вилучили мобільні телефони з обліковими записами. Там були розміщені оголошення про продаж подарункових боксів, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, а також сім-картки різних мобільних операторів.

Правоохорці вилучили техніку і направили її на експертизу. Саме за її результатми вирішиться питання про оголошення зловмиснику підозри в шахрайських діях.

Крім того, винахідливому хмельничанину правоохоронці вручили повістку до військкомату. Також найближчим часом на нього чекає додатковий подарунок у вигляді підозри.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області почали боротися з порушниками комендантської години, а також правил дорожнього руху. На блокпостах порушникам від 28 березня почали вручати повістки на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням до підрозділів Збройних сил.

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