Хмельничанин зберігав на телефоні 700 файлів з дитячим порно

У Хмельницькому затримали молодика, в якого знайшли дитячу порнографію.
Хмельниькі правоохорнці викрили 25-річного мешканця у березні 2022-го. На телефоні хлопця зберігалося понад 700 файлів із дитячим порно.
Про це повідомили в Окружній прокуратурі міста Хмельницького.
Молодик знаходив знімки в Інтернеті, а потім завантажував їх на мобільний,
Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок порушнику за статтею "умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження". Молодика засудили до трьох років в’язниці із встановленням іспитового строку.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
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