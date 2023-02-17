На Хмельниччині зіткнулися автогрейдер і легковик: троє людей загинули

Ввечері 16 лютого на Хмельниччині сталася смертельна ДТП. Поблизу міста Старокостянтинів, на трасі "Житомир Чернівці" зіткнулися автогрейдер і легковик.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

За кермом автогрейдера перебував 52-річний житель села Зеленці. Легковиком Fiat Croma керував 50-річний місцевий житель. Від отриманих травм загинули водій іномарки, а також двоє його пасажирів, яким було 47 та 50 років.

"За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються усі обставини події, додали правоохоронці.

Нагадаємо, у місті Фастів Київської області сталась смертельна ДТП. Водій збив 24-річного молодика, а, який раптово вийшов на проїжджу частину

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