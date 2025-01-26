Хмельниччину вдруге протягом ночі атакують "Шахеди": гримлять вибухи

Сьогодні, 26 січня, близько 6:25 у Хмельницькій області пролунали вибухи. Знову було гучно у Старокостянтинові.

Про це повідомляють моніторингові канали.

О 6:02 у регіоні вдруге протягом ночі оголосили повітряну тривогу. Попередня тривала від 2:11 до 3:52.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

Станом на 7:00 повітряна тривога, крім Хмельниччини, зберігається лише у Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Харків. Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі.