Хмельниччину вдруге протягом ночі атакують "Шахеди": гримлять вибухи

У регіоні, очевидно, працює ППО.
Сьогодні, 26 січня, близько 6:25 у Хмельницькій області пролунали вибухи. Знову було гучно у Старокостянтинові.
Про це повідомляють моніторингові канали.
О 6:02 у регіоні вдруге протягом ночі оголосили повітряну тривогу. Попередня тривала від 2:11 до 3:52.
Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.
Станом на 7:00 повітряна тривога, крім Хмельниччини, зберігається лише у Житомирській області.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували Харків. Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі.
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