Хмельницька інфекційна лікарня заповнена хворими на COVID-19: там розгортатимуть додаткові ліжка

Хмельницька інфекційна лікарня заповнена хворими на COVID-19: там розгортатимуть додаткові ліжка

Лікарня заповнена хворими на 99%.

Хмельницька інфекційна лікарня майже повністю заповнена хворими на COVID-19. Із 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом, вільні лише 3.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директорку медзакладу Оксану Піддубну.

Сьогодні, 18 жовтня, до обіду медзаклад припинив приймати пацієнтів з коронавірусом, щоб розгорнути додаткові ліжка для хворих.

Зараз у місті хворих на COVID-19 приймають інші заклади, у яких є вільні місця. Оксана Піддубна зазначила, що до них належать: Хмельницька міська лікарня, Хмельницька центральна районна лікарня та міський перинатальний центр.

Загалом у Хмельницькій області хворих з підозрою та підтвердженим діагнозом на COVID-19 приймають 18 медичних закладів. Вони заповнені на 62,7 відсотків.

А ось Кам'янець-Подільська районна лікарня зайнята на 81%, а Полонська ЦРЛ на 88%.

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