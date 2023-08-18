Хмельницька лікарка наживалася на хворих дітях: як збагатилася медичка

У Хмельницькому будуть судити 50-річну дитячу лікарку. Її підозрюють у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Загалом медичці вдалося привласнити ліків на 300 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що упродовж 2021-2022 років лікарка призначала у завищених дозуваннях медикаменти хворим дітям, які перебували на стаціонарному лікуванні. Надлишок лікарського засобу вона привласнювала та розпоряджалась ліками а власний розсуд.

Також становлено, що лікарка вносила неправдиві відомості до автоматизованої системи МІС "MEDICS" про перебування на стаціонарному лікуванні у відділенні хворих, які у медзакладі не перебували, а також не отримували будь-яких медичних послуг.

Як наслідок, медикиня привласнила майно медичної установи на загальну суму близько 300 тис грн.

Як повідомлялося, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на ₴8,5 мільйона у колишнього обласного військкома Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала.

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