Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Хмельницькій області в квартирі знайшли мертвими чоловіка та жінку: вони могли там пролежати тривалий час

У Хмельницькій області в квартирі знайшли мертвими чоловіка та жінку: вони могли там пролежати тривалий час

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Обставини та причини смерті встановлюють правоохоронці. 

У  м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області в квартирі на вул. Гагаріна 16 листопада виявили тіла двох людей

Про це повідомили в ДСНС у Хмельницькій області. 

Рятувальники отримали повідомлення про те, що мешканці квартири вже тривалий час не виходять на зв'язок. Рятувальники через вікно балкону потрапили у приміщення, де знайшли мертвими двох літніх людей - чоловіка та жінку. 

Обставини та причини смерті встановлюють правоохоронці. 

Читайте також: 

Новини України: кладовище просто під вікнами - де має бути межа між живими і мертвими

Новини України: кладовище просто під вікнами - де має бути межа між живими і мертвими
Наступна публікація