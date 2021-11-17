У Хмельницькій області в квартирі знайшли мертвими чоловіка та жінку: вони могли там пролежати тривалий час

Обставини та причини смерті встановлюють правоохоронці.
У м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області в квартирі на вул. Гагаріна 16 листопада виявили тіла двох людей.
Про це повідомили в ДСНС у Хмельницькій області.
Рятувальники отримали повідомлення про те, що мешканці квартири вже тривалий час не виходять на зв'язок. Рятувальники через вікно балкону потрапили у приміщення, де знайшли мертвими двох літніх людей - чоловіка та жінку.
Обставини та причини смерті встановлюють правоохоронці.
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