Хмельницький після вранішніх вибухів опинився без світла: попереджають про відключення води

Над містом здійнявся густий дим.
Місто Хмельницький після того, як вранці 22 жовтня пролунали вибухи, опинилося без електроенергії.
Про це повідомили у міській раді.
Крім того, мешканців попереджають про те, що зникне і водопостачання.
"Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - йдеться у повідомленні.
На Хмельниччині повітряну тривогу оголосили о 07:53. Мешканці міста у Мережі почали повідомляти про вибухи та дим, що здійнявся над містом. Згодом це офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА.
Масштабна повітряна тривога 22 жовтня
Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.
У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Над містом піднявся дим.
У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.
У Львівській області зранку 22 жовтня спрацювала ППО.
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