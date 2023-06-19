У Хмельницькому на будівництві обірвалася монтажна люлька з працівниками

У Хмельницькому 19 червня на будівництві 9-поверхового житлового будинку обірвалася монтажна люлька з працівниками. Травмовано щонайменше п'ятеро осіб.

Про це повідомляє місцеве видання "Всім" і "Суспільне" з посиланням на речницю Хмельницького районного управління поліції Віру Мазур.

Зазначається, що нещасний випадок стався зранку в мікрорайоні Дубове, на Ранковій, 2б. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нещасний випадок на будівництві в Хмельницькому / Фото: Суспільне

Потерпілих шпиталізували до лікарні. "Всі п'ятеро живі, госпіталізовані до лікарні з травмами середньої тяжкості", - повідомила "Суспільному" виконувачка обов'язків директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чубенко.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Санкція статті передбачає обмеженням волі терміном до п'яти або восьми років.

Відомо, що генеральним підрядником є ТОВ "Будівельний Альянс Груп". Все зазначено на паспорті об'єкта, який розташований на території будівництва.

Нагадаємо, на Прикарпатті 18 червня знайшли мертвою 9-річну Вероніку Богданюк із селища Кути Івано-Франківської області, яка зникла напередодні. Малолітню дитину зґвалтували і задушили.

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