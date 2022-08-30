Хмільний заплив: прикордонники затримали громадянина Молдови, який переплив Дністер до України (фото)

Молодику заборонили в’їзд до України на 5 років.

Зранку 30 серпня прикордонники Могилів-Подільського загону затримали на околиці села Цекинівка на Вінниччині громадянина Молдови, який порушив державний кордон на Дністрі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Затриманий переплив Дністер з Молдови до України на ділянці, де ширина річки сягає понад 100 метрів, а глибина до 3-х метрів.

"За враженням прикордонників, порушник не одразу усвідомив де перебуває і чому спілкується з людьми в українських одностроях. Плавцем-екстремалом виявився 27-річний громадянин Молдови. За поясненнями чоловіка, він з друзями протягом ночі відпочивав на березі Дністра, а вранці під час купання пристав не до того берега", - йдеться у повідомленні.

Громадянина Молдови притягнуто до адміністративної відповідальності, йому також заборонено в’їзд до України на 5 років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники виявили громадянина Сирії, який незаконно в’їхав до України у причепі вантажного автомобіля.

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