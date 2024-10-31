"Хмаринки" і "оливки": як українці у соцмережах попереджають про ТЦК і яке покарання їм "світить"

Поки що адміністраторів каналів для ухилянтів не карають реальним ув'язненням.

Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці винесли вироки 57 адміністраторам та учасникам телеграм- чи вайбер-спільнот, де повідомляли про місця роздавання повісток чи пересування працівників ТЦК.

Про це передає "Слідство.Інфо".

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Частина з обвинувачених – адміністратори таких чатів чи каналів для ухилянтів, а один із них попереджав про ТЦК у персональному листуванні зі знайомим.

Ще двоє фігурантів знімали на відео для Tik-Tok блокпости з військовими ТЦК. Покарали і чоловіка, який взимку 2024 року розмістив відео про ТЦК на Нивках у Києві в YouTube.

"Не попадайтесь, друзі. Будьте обережні", – російською застерігав ухилянтів чоловік.

Журналісти звернули увагу на справу Віталія С. із Гайворона на Кіровоградщині, який від травня 2024-го адміністрував один із місцевих телеграм-каналів для ухилянтів. Чоловікові призначили покарання у виді позбавлення волі строком 5 років, але звільнили від ув'язнення з призначенням іспитового строку 3 роки.

Вирок суду у жовтні 2024-го отримав також власник вайбер-спільноти "Повістки Снятин Косів р-н" Микола А. Вирок йому призначили аналогічний попередньому – іспитовий термін. Що цікаво, сам Микола не підлягав мобілізації, бо є студентом й навчається на денній формі.

У виданні зауважили, що судити можуть не лише адміністраторів спільнот для ухилянтів, а і її учасників. Наприклад, житель Ніжина на Чернігівщині Григорій А., відправив у групу для ухилянтів щонайменше 5 голосових повідомлень про те, де стоять представники ТЦК.

Раніше адвокат розповів, чи можуть працівники ТЦК заходити на територію дому.

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