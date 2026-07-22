Гнатов жорстко відповів Лубінцю через заяву про масові порушення під час мобілізації

Гнатов про порушення під час мобілізації / © Володимир Зеленський

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Ексначальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов розкритикував заяву уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця щодо того, що 90% випадків призову відбуваються з порушенням прав громадян.

Про це посадовець повідомив в інтерв’ю «24 Каналу».

Гнатов заперечив заяву Лубінця про кількість порушень під час мобілізації

За словами Гнатова, оголошена Лубінцем статистика не відповідає реальним масштабам звернень, зважаючи на щоденну кількість мобілізованих.

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«Я не знаю, якою статистикою керувався омбудсмен. Якщо це якісь офіційні дані, я звернуся сьогодні гарантовано до Офісу омбудсмена для того, щоб їх отримати і пропрацювати», — сказав він.

Ексначальник Генштабу зауважив, що за умов щоденного призову понад 1000 людей озвучені омбудсманом показники означали б надходження 700–800 офіційних скарг щодня.

Проте він визнав наявність окремих інцидентів і пояснив, що конфлікти під час мобілізації виникають у разі порушень з обох сторін:

«Є випадки, звісно, є порушення якогось правила. Але зазвичай воно виникає тоді, коли і громадянин, до якого звертаються працівники поліції чи територіальних центрів комплектування, також починає порушувати».

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Коментуючи суспільний резонанс довкола нещодавніх подій у Львові, Гнатов заявив, що це активні спроби ворога дестабілізувати ситуацію у країні через медіапростір.

«Я вже вам казав про те, що проводиться потужна інформаційно-психологічна операція противником. І будь-який негативний факт, будь-яке негативне повідомлення, яке потрапляє в Мережу, потрапляє у ЗМІ, воно стократно роздувається», — стверджує він.

Водночас військовий погодився з тим, що мобілізацію в Україні потрібно вдосконалити. Він додав, що особисто подає пропозиції щодо врегулювання цього питання.

Лубінець розповів, чому бійці йдуть у СЗЧ

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець назвав відсутність ротацій однією з головних причин, чому українські військові наважуються на самовільне залишення частини.

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Хоча за наказом бійці не мають перебувати на передовій понад 60 діб, на практиці цей термін регулярно перевищується: відомі випадки, коли захисники залишалися на лінії фронту понад рік, як-от військовослужбовець із позивним «Вітер», який безперервно пробув на позиціях 471 день.

За словами уповноваженого з прав людини, тривала відсутність заміни іноді має об’єктивні причини, зокрема нестачу особового складу. Проте це не розв’язує проблеми, адже бійців після важких місяців на передовій знову відправляють на фронт без роз’яснень щодо термінів перебування.

У таких умовах навіть досвідчені та вмотивовані воїни ухвалюють рішення про СЗЧ, щоб знову не проходити це пекло.

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