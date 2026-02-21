Гніздяться в норах хижих тварин: на Одещині помітили зграю унікальних птахів

Галагаз. Фото: DickDaniels/CC BY-SA 3.0

У національному природному парку «Тузлівські лимани» зафіксували великих строкатих качок — галагазів. Наразі до завершення йде їхні зимівля.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який також оприлюднив відео з птахами.

З грудня галагази перебували в парку тисячними зграями. Із наближенням весни птахи поступово залишатимуть лимани та розлітатимуться прибережними водоймами Причорномор’я у пошуках місць для гніздування.

Галагази / © Facebook/Іван Русєв

Галагаз євразійський (Tadorna tadorna) — водоплавний птах родини качкових, типовий вид роду Tadorna. В Україні це гніздовий, перелітний і зимуючий вид приморських регіонів; в інших областях трапляється зрідка. Належить до мисливських птахів.

Це досить велика качка: маса тіла — 0,9–1,6 кг, довжина — 58–71 см, розмах крил — до 123 см. Птах легко впізнати за контрастним забарвленням. У самця в шлюбному вбранні голова й верх шиї чорні з металевим зеленим полиском, через груди проходить каштаново-руде кільце, «дзеркальце» на крилах — зелене, дзьоб червоний із характерним виростом. Самиця подібна до самця в позашлюбному оперенні, без вираженого полиску.

Галагази гніздяться переважно в норах хижих ссавців — корсаків, борсуків, бабаків, іноді в берегових урвищах. У кладці зазвичай 8–9 яєць, які насиджує самиця близько місяця. Молоді птахи залишають гніздо самостійно, а повного розвитку досягають приблизно за два місяці. Статевої зрілості галагази набувають на другому році життя.

Вид поширений від Скандинавії та Середземномор’я до Ірану, Монголії й північного Китаю. Зимує переважно на морських узбережжях. Чисельність у Європі оцінюють у 42–65 тисяч пар, в Україні — 1400–1700 пар.

Харчуються галагази здебільшого тваринною їжею — ракоподібними, личинками комах, молюсками, іноді сараною. У певні періоди споживають і рослинну їжу, зокрема водорості.

Нагадаємо, раніше в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.