"Хоч би нікого не вбило на зупинці": у Полтаві під час руху в маршрутки відпало два колеса (відео)

Полтавський транспорт дивує своїм технічним станом.
У Полтаві в маршрутки під час руху відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, де стояли люди.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Т. Полтава".
На відео з реєстратора видно, як спочатку відлетіло переднє, а потім і заднє колесо. Наразі невідомо, чи є постраждалі.
У Мережі користувачі відреагували
- Хоч би нікого не вбило колесом на зупинці
- Запитання, за що вісім гривень?
- Всі маршрутки потрібно здати на металолом
- Який жах! Міг хтось постраждати
Нагадаємо, у Харкові під час руху загорілася маршрутка, в салоні якої їхали пасажири. У результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.