"Хоч би нікого не вбило на зупинці": у Полтаві під час руху в маршрутки відпало два колеса (відео)

"Хоч би нікого не вбило на зупинці": у Полтаві під час руху в маршрутки відпало два колеса (відео)

Полтавський транспорт дивує своїм технічним станом.

У Полтаві в маршрутки під час руху відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, де стояли люди.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Т. Полтава".

На відео з реєстратора видно, як спочатку відлетіло переднє, а потім і заднє колесо. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

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Хоч би нікого не вбило колесом на зупинці

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Нагадаємо, у Харкові під час руху загорілася маршрутка, в салоні якої їхали пасажири. У результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

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