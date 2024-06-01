"Хоче бути президентом-лузером?": Зеленський відреагував на заяви Трампа про поступки у війни

Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким: йдеться не лише про особистість американського лідера, але й про інституційність США.
Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам може не лише бути небезпечними для України, але й для позиції США у світі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.
Президент упевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде у далі у разі перемоги у війні. На думку президента, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить диктатора.
"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Напиклад, давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї, голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", – сказав він.
Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особистість американського лідера, але й про інституційність США. Вони вже не будуть лідерами у світі.
"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", – заявив президент України.
Що передувало
Нагадаємо, Дональд Трамп вже неодноразово заявляв, що знає, як закінчити війну в Україні. Так, у травні 2023 року він запевнив, що закінчить війну за 24 години, якщо його оберуть президентом США.
У січні 2024 року Трамп сказав, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, бо "чудово ладнає з Путіним".
Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути план Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години.
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