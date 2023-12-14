Хоче до Росії: у Дніпрі чоловік здав окупантам позиції С-300 та військову частину - як його покарали

У Дніпрі до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який передавав Росії наслідки ракетних ударів та зняв на відео пересування колони С-300.

Про це йдеться у вироку Дніпровського апеляційного суду.

У чому звинуватили жителя Дніпра

Суд першої інстанції засудив підозрюваного до 10 років позбавлення волі, проте прокурор та адвокат підозрюваного подали апеляції. Прокуратура вимагала засудити чоловіка до 15 років позбавлення волі, а адвокат - відпустити на волю.

За даними суду, підозрюваний у перші дні повномасштабного вторгнення сам написав росіянам про те, що готовий здавати позиції ЗСУ.

У квітні 2022 року він скинув окупантам місцезнаходження військової частини Нацгвардії у Дніпрі. Він знімав наслідки ракетного удару по залізничному вокзалі у Павлограді та передав окупантам відео колони систем ППО С-300 у Дніпрі. Також житель Дніпра зберігав удома гранату.

Що сказав підозрюваний

На суді підозрюваний свою провину не визнав. Він заявив, що працює в одній із компаній мобільного зв'язку, у всіх місцях опинявся випадково.

"Десь наприкінці березня 2022 року, він виїжджав на огляд місця розміщення обладнання для потреб Національної гвардії України, а проводив зйомку на місцевості, оскільки це було необхідно для його роботи", - йдеться у матеріалах справи.

Вокзал у Павлограді він зняв на відео, що "переконатись, що ремонтні роботи проводяться правильно", а колону С-300 він зняв, бо "хвилювався за те, що техніка стояла біля житлових будинків".

Також чоловік заявив, що "СБУ сфальсифікувала проти нього справу" та те, що він хоче, щоб Росія забрала його на свою територію під час обміну.

Вирок суду

Суд проаналізував докази у справі та визнав жителя Дніпра винним у державній зраді та незаконному зберіганні зброї. Дніпровський апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та присудив чоловіку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду

Нагадаємо, на Харківщині суворо покарали "міліціонера", який служив російським окупантам.

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