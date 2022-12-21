Хоче оправдатись і звинуватити НАТО: в РНБО пояснили маніпулятивні заявив Путіна про нарощення ядерної сили

Путін у війні проти України звинувачує інші країни, і оправдовує нарощення військової, яреної сили начебто спробою РФ захистити себе від згрози з боку НАТО.

Російський президент Володимир Путін заявляє, що у війні проти України винні треті країни. Він також пообіцяв посилювати ядерну міць країни нібито через те, що Росії загрожує НАТО.

Як пояснює Центр протидії дезінформації при РНБО, це маніпуляція Путіна, спрямована на виправдання російської агресії та звинувачення в цьому країн НАТО. Адже саме політика Кремля призвела до агресії проти "братнього" народу.

Намагаючись оправдати російську агресію Путін заявив, що "нас немає в чому дорікнути".

"Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я й зараз так думаю. Те, що відбувається – це звичайно, наша трагедія…Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, які завжди цього прагнули до дезінтеграції російського світу", - сказав російський президент.



Звинуваченням у війні проти України "третіх країн" Путін вимушений визнати свою поразку та те, що підтримка країн всього Західного світу головним чином змінила ситуацію на фронті, зазначили в ЦПД.

Нові ядерні погрози РФ і нове військове угруповання для "захисту від НАТО"

У середу, 21 грудня, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ президент держави-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ вдосконалюватиме боєздатність "ядерної тріади", оскільки це начебто гарантуватиме "збереження суверенітету та територіальної цілісності країни". Також Путін похвалився, що найближчим часом на бойове чергування будуть вперше поставлені міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

Окрім цього, Путін заявив, що "проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн НАТО". Він запевняв, що метою Заходу є "дезінтеграція Росії".

Під час цього засідання виступив і Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який оголосив про намір посилити російську армію на північно-західному напрямку через "нарощування військового потенціалу НАТО" біля кордонів Росії.

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