"Хочемо показати масштаби втрат окупантів": ЗСУ знищили десятки ворожої техніки під Харковом

Окупанти залишилися без танків, БТРів, вантажівок.

У Харківській області військовослужбовці ЗСУ вщент розбили десятки ворожої техніки окупантів.

Про це повідомляється на сторінці бригади в Мережі.

"Розбита російська техніка в одному зі звільнених сіл на півдні Харківщини. Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті", - повідомили в пресслужбі бригади.

Масштаби знищеної техніки армії РФ таки вражають. Цьому підтвердження більше 4 десятків світлин з місця події. Завдяки роботі ЗСУ окупанти втратили бензозаправники, БТРи, вантажівки, "Сонцепек", і ще багато чого. Те, що вціліло, підремонтують і заберуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що Об’єднані сили протягом поточної доби успішно відбили сім ворожих атак, завдали втрат російським окупантам.