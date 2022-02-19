“Хочемо жити як сильна держава”: Зеленський запропонував способи допомогти Україні

Український президент закликав західних партнерів посилити армію та економіку нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки запропонував західним партнерам надавати Україні предметну та безумовну допомогу, зважаючи на загрозу на східних кордонах.



Про це стало відомо із трансляції виступу глави держави.

“Хочете нам допомогти? Є багато речей предметних. Посильте нашу армію, озброєння, тощо. Посильте нашу економіку, інвестуйте у нашу державу, заводьте свій бізнес. Якщо боїтеся, відкрийте нам дешеві гроші, дайте безумовні гроші”, - запропонував український президент.

Він нагадав, що кожного разу, коли Україні надають фінансову допомогу, то висувають умови щодо впровадження тих чи інших реформ.

“Є ще війна. Є ще країна у світі, у якої на така сильна армія і яка робить реформи? Це все дуже непросто. Але ми не панікуємо, ми живемо - ми просто хочемо жити як сильна держава”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше НАТО підвищило бойову готовність сил швидкого реагування, аби бути готовим до всіх можливих сценаріїв захисту Північноатлантичного альянсу.

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