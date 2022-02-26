Якщо хочете допомогти, але не знаєте як: корисні посилання / pixabay.com

Хочеш допомогти, та не знаєш як: корисні посилання і пояснення

Хочеш допомогти, та не знаєш як: корисні посилання і пояснення

Щоб допомогти армії, українцям які потерпіли від війни, створено багато сервісів та організацій, посилання на які можете знайти в матеріалі ТСН.ua.

Якраз напередодні вторгнення російських військ в Україну був запущений Telegram-бот “Готовий до всього” з відповідями, як поводити себе в умовах надзвичайної ситуації. А ще там з'явилися посилання, які будуть корисними для всіх тих, хто хоче допомогти українцям, українській армії, але не знає як.

Для тих, хто шукає притулок і може його надати

Центр спільних дій та його ініціатива

Якщо ви, ваші друзі, знайомі чи сусіди бажають виїхати з міст, де зараз ведуться запеклі бої з окупантом, у більш безпечні регіони України і не мають де зупинитися, не знають, що робити, ця інформація буде корисною. Центр спільних дій допомагає всім біженцям знайти притулок. Для цього потрібно заповнити форму та чекати, поки з вами зв’яжуться волонтери Центру.

"Прихисти іншого"

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про створення нового сайту "Прихисти іншого". Тут можна розмістити своє повідомлення про наявність житла для переселенців, які зараз прибувають в західні регіони України, тікаючи від обстрілів російської армії.

Якщо потрібен притулок на західній України

Якщо ви проживаєте на території Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської та Хмельницької областей (міста, села, невеликі селища) і хочете надати притулок тим, хто втікає від жахіть війни, потрібно заповнити наступну форму.

Речі першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб

Наразі в деяких містах України створили кілька координаційних центрів для допомоги вимушено переміщеним особам. Один з таких діє у Львові за такими адресами:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11

Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85

Також можна звернутися за телефоном: 032 254 60 79.

Потрібні: миючі засоби для тіла, теплі речі і ковдри, гребінці, спідня білизна, лікарські засоби, підгузники і прокладки, багаторазовий посуд, ліхтарики, свічки і батарейки, харчування.

Я хочу допомогти з транспортом

Багатьом українцям наразі потрібна допомога, щоб дістатися іншого регіону України, до безпечного житла. Якщо ви готові допомогти таким людям і у вас є власний автомобіль, заповнюйте заявку на сайті. Також тут можна запропонувати свою допомогу з одягом, медаптечкою.

Якщо ви бажаєте виїхати з міст України, де зараз ведуться бойові дії або потребуєте будь-якої іншої допомоги, заповніть заявку на цьому ж сайті в певному розділі.

Бачите мітку – реагуйте

У кіберполіції створили спеціального Telegram-бота, за допомогою якого ви можете надсилати повідомлення про виявленні мітки ворога. Це можуть бути коло або хрест, зроблені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, а також стрічки з люмінесцентної плівки на об’єктах. Їх потрібно сфотографувати і надіслати фото разом з повідомленням. Тоді їх можна буде нанести на Google Maps.

Як допомогти ЗСУ

У Збройних Силах України просять допомогти власникам фур зі Львова. Потрібно перевезти через кордон технічну допомогу наших партнерів. Контакти можете надсилати в особисті повідомлення Аліні Фроловій (заступниця голови правління у Центрі Оборонних Стратегій).

Допомогти ЗСУ можна також і фінансово. Далі способи, як це зробити:

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НБУ відкрив спеціальний мультивалютний рахунок, на який ви можете перераховувати кошти на потреби української армії;

спеціальний мультивалютний рахунок, на який ви можете перераховувати кошти на потреби української армії; благодійна організація “Повернись живим” допомагає зі збором коштів для ЗСУ;

зі збором коштів для ЗСУ; іноземці можуть перераховувати кошти через Fondy.eu (лише в гривнях, якщо перераховуєте іноземну валюту,кошти будуть зніматися за курсом);

(лише в гривнях, якщо перераховуєте іноземну валюту,кошти будуть зніматися за курсом); громадська ініціатива “Армія SOS” також поширила реквізити для допомоги ЗСУ;

реквізити для допомоги ЗСУ; на офіційному порталі Міністерства оборони України можна перерахувати кошти безпосередньо військовим установам або частинам;

кошти безпосередньо військовим установам або частинам; благодійний фонд “Крила Фенікса” також збирає фінансову допомогу армії (на сайті потрібно натиснути кнопку Donate);

фінансову допомогу армії (на сайті потрібно натиснути кнопку Donate); якщо ви хочете надіслати допомогу ЗСУ у криптовалюті, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в своєму Telegam-каналі, як це зробити.

Усі охочі віком старше 18 років можуть здати кров в Київському центрі крові. Наші поранені воїни потребують вашої допомоги. Пам’ятайте, що у вас не повинно бути протипоказань. З собою мати паспорт або інший документ для посвідчення особи.