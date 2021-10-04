"Хочеш подорожувати - вакцинуйся": Кулеба оцінив імовірність виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу

Кулеба зауважив, що вакцина - це не тільки здоров'я і життя, а й можливість вільно подорожувати в умовах пандемії.

В Україні зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, у разі, якщо буде істотне збільшення інфікованих, країна ризикує опинитися в переліку країн, звідки в'їзд до ЄС неможливий. Наразі українська влада працює над тим, аби зберегти Україну в "зеленому списку" ЄС.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо працювати над тим, щоб утримати Україну в списку, але якщо будуть об'єктивні обставини істотного збільшення цифр захворюваності, ми не зможемо це зробити", - пояснив голова МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що Україна дуже багато досягла в питанні визнання наших сертифікатів про вакцинацію. А тому очільник українського МЗС закликав громадян вакцинуватися, зауваживши, що це потрібно не лише для мандрівок, а передусім, для власного здоров'я і життя.

"Тому я закликаю всіх вакцинуватися, тому що вакцина - це не тільки ваше здоров'я і життя, це також ваша можливість вільно подорожувати навіть в умовах пандемії. Адже ми з вами повинні розуміти, що виключення України із "зеленої зони" насправді цікавить не дуже великий шар українського суспільства, яке подорожує. Такі правила: хочеш подорожувати - вакцинуйся", - підсумував він.

Раніше очільниця групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова заявила, що наразі у ЄС не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців.

Минулого тижня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що нібито кілька держав ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Італія - розглядають припинення безвізу з кількома країнами, з-поміж них і з Україною.

Водночас у МЗС заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

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