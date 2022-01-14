"Хочеться або вмерти, або застрелити їх": у Херсоні містяни обурені новими тарифами на воду

"Хочеться або вмерти, або застрелити їх": у Херсоні містяни обурені новими тарифами на воду

Нарахування оплати за водопостачання і водовідведення залишає багато питань у херсонців.

У Херсоні майже на 5% від 1 січня здорожчала вода для споживачів. Відтепер споживач сплачуватиме, окрім централізованого водопостачання і водовідведення, і за абонентське обслуговування.

Про нові тарифи напередодні попередили у "Херсонводоканалі", а ще нагадали містянам об’явами на під’їздах, передає кореспондент ТСН.

Також читайте Українці платять за комуналку майже як британці: як зросли тарифи 2021 року

Раїса Іванівка - пенсіонерка, проживає на вулиці Покришева. Бабуся останні два дні не виходила на вулицю через морози. Тож не бачила об’яви.

“Як жити, скажіть? Хочеться або вмерти, або застрелити їх. Обіцяли не чіпати тарифи до кінця опалювального сезону”, - обурюється жінка.

ТСН

Містянин Олександр теж не розуміє, чому підвищили тарифи.

“Сім’я використовує 6 кубів на місяць. Це у середньому. Влітку буде ще більше, самі розумієте. Це при тому, що пити з крану нашу воду не можна. Питну воду або купуємо, або з села привозимо”, - сказав чоловік.

У "Херсонводоканалі" пояснили, що на збільшення оплати на водопостачання та водовідведення вплинули здорожчання електроенергії та збільшення витрат на ремонтні роботи. Також розрахунки на амортизацію зросли на 10% та зі структури тарифів на 100% видалено витрати на збут.

У місті діятимуть такі тарифи:

на централізоване водопостачання – 15,78 грн за 1 куб. м

на централізоване водовідведення – 14,92 грн за 1 куб. м

загалом зростання тарифів на воду у 2022 році становитиме 4,8%

Від початку року зросли тарифи на холодну воду та транспортування газу | Новини України

Раніше стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу від 1 січня 2022 року. А 22 грудня 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів для 45 підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

Читайте також: