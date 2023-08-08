"Хочу додому до Монако": донька генпрокурора Костіна поскаржилась на життя у Шотландії та Фінляндії

Анастасія Костіна до повномасштабного вторгнення працювала помічницею нардепа Задорожного, за що отримувала з держбюджету 26 тисяч гривень зарплати.

Дочка генпрокурора Андрія Костіна поскаржилась у Мережі на життя у "Шотландії-Фінляндії" та написала, що хоче "додому до Монако".

Про це повідомив Telegram-канал Слон".

"За**ала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в Монако", - написала Анастасія і запостила сумне селфі.

Виявляється, дім Анастасії не в Одесі, а в Монако

Анастасія Костіна "страждає" від закордонного життя у сторіс Instagram

Як йдеться в матеріалі "Радіо Свобода" за 2021 рік, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. У той час, як син Задорожного Іван працював поміничком Андрія Костіна. Насті та Івану тоді нараховували однакову зарплатню - 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа.

"Донька Генерального прокурора України Андрія Костіна всю війну розважається в найдорожчих європейських місцях — Рокбрюн-Кап-Мартен, Берлін, Стокгольм. За словами самої дівчини, на Лазурці вона "розквітає". У Фінляндії, як ми вже знаємо, вона "за**алася". Сторінку Анастасія веде двома мовами — російською та англійською. Згадок про війну, ракетні обстріли рідної Одеси чи інші трагічні наслідки вторгнення росії на сторінці немає", - пише автор каналу "Слон".

Нагадаємо, Андрія Костіна призначили на посаду генпрокурора 27 липня 2022 року.

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