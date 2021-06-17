"Хочу, щоб він міг стояти хоч 10 секунд": мама хлопчика з ДЦП втратила все, але зуміла відкрити бізнес "з нуля"

Олена втратила престижну роботу і була змушена покинути власний дім заради лікування сина. За піврічну реабілітацію їй доведеться заплатити майже мільйон гривень, але жінка не опустила руки і заснувала свою маленьку справу.

З моменту народження сина минуло вже 14 років, але Олена і досі не може без сліз згадувати, як рятувала своє крихітне немовля від смерті. Жінка народила дитину на 5 місяці вагітності і всі ті реанімації, крізь які був змушений пройти її ще добре не зміцнілий малюк, згадує з довгими паузами, щоб стримати емоції від гірких спогадів. Олена каже - думала, що вже все забула, але материнське серце нагадує своє.

Врятованому хлопчику сьогодні 14, але мати і далі продовжує боротись за його життя, щоправда, вже повноцінне. Аби поставити сина на ноги, Олена покинула дім, престижну роботу і переїхала з Миколаєва до Трускавця. Там вона знайшла краще місце для лікування сина. Але реабілітація дуже дороговартісна. Утім жінка не покладає рук і навіть заснувала свою невеличку справу - вона збирає трави, гриби, робить варення і продає через інтернет. А всі кошти віддає на лікування сина Богуслава.

Як жінці вдалось не занепасти духом та ще й заснувати свій власний бізнес і скільки грошей сьогодні потрібно для реабілітації її сина з ДЦП, Олена розповіла ТСН.ua.

"Раніше ми їздили на лікування до Трускавця, але як тільки ми приїжджали, він хворів. У таких дітей, навіть якщо вони проходять дуже хорошу реабілітацію, а потім хворіють, то все зводиться нанівець і позначається на їхньому стані. До того ж у Миколаєві йому не дуже добре підходив клімат. У нього постійно були бронхіти, він дуже часто хворів. Тут йому набагато краще. Тому ми залишились, бо його потрібно було лікувати, і не було сенсу їздити", - розповідає Олена.

Богуслав біля одного з медичних центрів на Тернопільщині, фото / Олена Чудіна

У жінки в Миколаєві була прибуткова робота, але її довелось залишити, а всі заощадження витратила на постійні лікування сина. Утім, виснажливі для Богуслава реабілітації не завжди давали позитивний ефект, іноді хлопчику навіть ставало ще гірше. Тож, знайшовши у Трускавці відповідну методику лікування і реабілітаційний центр, жінка остаточно переїхала туди.

"Ми переїхали до Трускавця у 2015 році. Мені дуже сподобалось, що тут нам зробили таке тестування, де ніде до того не робили. Йому дали 100 завдань і він мав зробити приблизно 100 різних рухів. Чи може він стояти, чи може підняти руку вверх, вниз, тобто, що він може зробити і як він може це зробити. І на базі цієї інформації терапевт робить висновки, що йому добре вдається, а що ні, і ми працюємо над цим", - розповідає Олена.

Сьогодні з Богуславом працюють тренери, реабілітологи і психологи, які допомагають йому подолати страх впасти без підтримки близьких.

"Мене запитали, що я очікую від реабілітації, я сказала, що хотіла б, щоб він міг хоча б 5-10 секунд стояти, просто самостійно стояти без підтримки і зробити 5 кроків", - розповідає мати хлопчика.

14-річний Богуслав мріє стати актором і мультиплікатором. Хлопчик щоденно старанно працює над собою, його розпорядок щільно розписаний. Він робить зарядку, відвідує масажі, займається з тренером, виконує вправи в басейні, адже саме у воді йому вдається ходити. Також займається ерготерапією, де його навчають писати.

"Він практично увесь час на заняттях, а як приходить, читає книжку чи щось дивиться. Часу на щось інше вже немає. Фахівці кажуть, що ми вже пройшли дуже класний шлях, насправді була зроблена дуже велика робота, але потрібно працювати і надалі. Сюди він приїхав на візку, зараз у нас його немає, бо він ходить на ходунках. Лише між процедурами в різних кабінетах його переміщають на візочку, щоб у нього залишались сили на заняття, бо він дуже втомлюється", - розповідає Олена.

Лікування хоч і ефективне, але дуже дороге, каже жінка. Один день проживання в реабілітаційному центрі коштує понад 4 тисячі гривень, а якщо біля сина залишається мати, то їй доводиться платити ще на тисячу гривень більше. Загалом у центрі реабілітації кажуть - щоб отримати бажаний ефект, потрібно пройти піврічну реабілітацію, а це близько мільйона гривень. Така сума просто непідйомна для родини.

Утім жінка не здається, вона шукає допомоги у небайдужих і навіть започаткувала власний маленький бізнес. Олена почала займатись виготовленням варення, соусів до м'яса, збирає трав'яні чаї та гриби, з яких потім робить натуральні приправи і продає через інтернет.

"Коли ми тільки приїхали у Трускавець мій син дуже хворів. Йому доводилось пити надзвичайно багато ліків. У нього були бронхозпазми, проблеми з лімфатичною системою, проблеми з носом і багато іншого. Тож я почала шукати якесь народне лікування. Знайшла жінок, які розуміються на травах. Сама згодом навчилась розрізняти, які траві корисні, а які ні. Ми почали пити ці чаї, користуватись мазями з натуральних компонентів. Тобто ми тут жили і користувались тим, що тут є. А потім я зварила варення з ожини і малини, яких назбирала в лісі. І до мене приїхала знайома яка його скоштувала і сказала: "Слухай, класне варення, давай його продавати", - розповідає Олена.

Ідея подруги Олену зацікавила, тож вона наварила варення, замовила у знайомих дизайнерів етикетки і придумала назву своїм крафтовим смаколикам. Фото вже готової продукції з описом вона виставила на своїй сторінці у Facebook, де і знайшла свої клієнтів. Мати хлопчика планує і надалі розвивати власну справу і навіть хоче, щоб її продукція стала візитівкою України, і наших Карпат.

"Я б насправді дуже хотіла, щоб більше людей дізналось про ті корисні рослини, які є у наших Карпатах, що ними можна дійсно лікуватися. Є іван-чай, це дуже недооцінений продукт, він дуже корисний. Навіть люди після COVID-19 у мене багато його беруть. Беруть саме для того, щоб виводити токсини і оздоровлюватись. Він дуже хороший. Я б хотіла, щоб наші продукти цінувались. До прикладу, є брусничний джем. Всі везуть його з Австрії, але справа в тім, що сировину беруть тут, там обробляють і готовий продукт продають. Чому б не купляти його тут? У нас тут є такі класні і корисні продукти", - розповідає Олена.

Дорогие мои друзья! ‍♀️ Я знаю, многие сейчас столкнулись с тем, чем укрепить свой организм и избавиться от токсинов.... Опубліковано Olena Chudina Понеділок, 12 квітня 2021 р.

Зараз жінка намагається поєднувати роботу і лікування сина і сподівається, що знайдуться охочі підтримати їх на шляху до мети.

Допомогти Бориславу можна за реквізитами:

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Олена Чудіна (мама хлопчика).

Нагадаємо, 25-річний Максим Ус із Чернігова на рівних з усіма пробіг ультрамарафон. Більш ніж половина учасників не витримали і зійшли з дистанції. А він фінішував 66-м зі 150-ти.

Хлопець із ДЦП із Чернігова на рівних із усіма пробіг ультрамарафон

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