"Хочу, щоб закон був однаковий для всіх": мати 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, дала інтерв'ю

"Хочу, щоб закон був однаковий для всіх": мати 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, дала інтерв'ю

Жінка запевняє, що ключі синові від авто не давала.

Мати 16-річного Миколи Харківського, який за кермом Infiniti скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові, дала інтерв'ю журналістам відеозв'язоком із Німеччини, де вона зараз перебуває.

Розмова з Мариною Дегтяр відбулася в ефірі шоу "Говорить Україна", яке вийшло в ефір 18 листопада, повідомляє Newsroom.

За її словами, перед від'їздом до Німеччини вона придбала вживане авто Infiniti, яке оформила на своє ім'я і залишила на СТО, щоб його оглянули і підремонтували.

"Це машина сім'ї, яка оформлена на моє ім'я. До цього у мене було авто, але воно застаріло і постійно ламалося, його продали та купили інше", - говорить жінка.

За два місяці патрульні вже зупиняли Миколу за кермом авто і склали на нього протокол за кермування авто без посвідчення водія.Через це другий комплект ключів від нової машини та всі документи на авто Марина Дегтяр забрала із собою за кордон. За її словами, вона не дозволяла синові брати авто.

Жінка принесла співчуття сім'ї загиблого водія

"Хотіла б попросити вибачення у близьких людей цієї людини. Зроблю все можливе, щоб надати необхідну допомогу цим людям", - сказала Марина Дегтяр.

Жінка також запевнила, що прийме покарання її синові.

"Хочу, щоб закон був однаковий до всіх людей у ​​цій категорії злочинів. В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо комусь гроші, щоб хтось узяв на себе. провину, це не так. Микола перебуває у СІЗО без телефону та якоїсь техніки. Більше того, я не можу передати йому навіть кросівки, бо не приймають. Поблажок для нього ніхто не робить", - сказала Марина Дегтяр.

Нагадаємо, що Харкові можуть притягти до кримінальної відповідальності батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який скоїв смертельну ДТП, в результаті якої загинув чоловік і постраждали троє пасажирів.