"Хочу Україну і Північний полюс": канадське видання потролило Путіна (фото)

Інтернет-газета розмістила карикатуру на бажання Путіна.
У Канаді видання The Star потролило президента Росії Володимира Путіна та його бажання.
Карикатуру розмістили на сайті видання.
На малюнку Санта-Клаус читає отриманого листа з бажаннями з Росії.
"Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс. В. Путін", - йдеться у листі.
Нагадаємо, що супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України упродовж 9-14 грудня. Про це йдеться в дослідженні аналітиків DFRLab, опублікованому виданням Medium.
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