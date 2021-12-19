"Хочу Україну і Північний полюс": канадське видання потролило Путіна (фото)

Інтернет-газета розмістила карикатуру на бажання Путіна.

У Канаді видання The Star потролило президента Росії Володимира Путіна та його бажання.

Карикатуру розмістили на сайті видання.

На малюнку Санта-Клаус читає отриманого листа з бажаннями з Росії.

"Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс. В. Путін", - йдеться у листі.

Фото: The Star

Нагадаємо, що супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України упродовж 9-14 грудня. Про це йдеться в дослідженні аналітиків DFRLab, опублікованому виданням Medium.

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