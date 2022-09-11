Хочуть остаточної перемоги України: Піонтковський розповів про мету США у війні проти Росії

Якщо раніше американці ще сумнівались та могли погодиться на перемир'я, то зараз візит Блінкена до Києва свідчить про протилежне.

Про це 11 вересня в етері телемарафону сказав російський політолог Андрій Піонтковський.

"Метою США є перемога України та відновлення її територіальної цілісності та ослаблення РФ до такої межі, що вона більше не захоче бути агресоркою. Америка та Захід хочуть остаточної перемоги України. Цьому сприяв маніфест американських аналітиків, який вони опублікували 17 серпня. Його склали колишні генерали, командувачі військами США у Європі. Вони там запитали, чи США допоможуть Україні у війні проти Росії, яка загрожує безпеці всієї Європи. Як наслідок - були ці всі рішення", - пояснив Піонтковський.

Політолог зауважив, що військові перемоги України остаточно розставили усі акценти.

"Військові перемоги України остаточно розставили акценти. Путінська агентура в США все ще переконувала, що Росію все одно неможливо перемогти, а вся допомога буде марною, бо загине багато людей. А Україна довела, що вона не тільки може перемогти, а вона перемагає. Вирішальну роль у перемозі України все ж вирішуватимуть у США. також є великі друзі України - це Велика Британія, яка завжди мовчки надавала допомогу", - наголосив Піонтковський.

Нагадаємо, 8 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Читайте також: