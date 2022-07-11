Хочуть розграбувати його: російські окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова"

Російські окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово окупованій Херсонщині. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження.

Про захоплення військовими РФ інституту стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.

Про це інформує Нацполіція.

Так звана фейкова "військово-цивільна адміністрація" за підтримки військових РФ та представників їхніх силових структур захопили науково-дослідницьку установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", розташований в Каховському районі.

На адміністративній будівлі інституту окупанти почепили російський прапор та представили так званого фейкового "нового директора підприємства". Зловмисник раніше працював на херсонській митниці, а свого часу його батько працював заступником директора цього ж інституту.

Нині окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися.

До вторгнення окупантами інститут був потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Окупанти ж вдерлися до інституту, щоб розграбувати його та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині посилюють блокпости і готуються до вуличних боїв.

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