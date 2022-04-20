"Хочуть розмити націю": Подоляк розповів про примусове вивезення росіянами українців з окупованих територій

Україна поверне з Росії всіх депортованих громадян, яких загарбники незаконно вивезли до країни-агресорки.

Україна вже готується до переговорів із Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес відбуватиметься одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

За його словами, нині РФ чинить подібно до 1940 років, коли переселяла тих, хто був не лояльним до Радянського Союзу. Він пояснив, що, за наявною інформацією, всіх громадян України, незаконно вивезених до РФ, окупанти відправляли до віддалених куточків країни-агресорки.

"Це така традиція, технологія – розмити націю. Тобто відправити їх туди, де до них будуть ставитися відразно, з ненавистю, щоб принизити цих людей. Безумовно, 90% людей, яких вони забрали в РФ, вимушені були туди від'їхати, тому що гуманітарних коридорів до України не було", – сказав Подоляк.

Він також підтвердив, що готуються переговори щодо повернення цих українців до країни.

"Наразі готуємося. Це на рівні Верещук (віцепрем'єрка, міністерки з питань реінтеграції – Ред.). Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, бо це ж росіяни – з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити суто юридично", – додав Подоляк.

Радник очільник ОП також зауважив, що депортовані до Росії українці не зможуть почуватися комфортно, оскільки "наші громадяни точно з абсолютно іншого ціннісного виміру".

"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться до України. Немає жодної РФ – це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", – додав він.

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