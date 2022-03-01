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Вигадали нову брехню: громадян попередили про фейки РФ щодо капітуляції української влади

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Вигадали нову брехню: громадян попередили про фейки РФ щодо капітуляції української влади

Associated Press

Дезінформацію РФ може тиражувати через використання можливих каналів зв'язку.

В СБУ попередили українців про черговий фейк російських окупантів. Ворог може поширювати маніпулятивну інформацію, що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Утім, це фейк.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Цю дезінформацію, як кажуть силовики, можуть тиражувати через усі можливі канали. Росіяни таким чином хочуть дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

"Проте навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!", - кажуть в СБУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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