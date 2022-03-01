Вигадали нову брехню: громадян попередили про фейки РФ щодо капітуляції української влади

Дезінформацію РФ може тиражувати через використання можливих каналів зв'язку.

В СБУ попередили українців про черговий фейк російських окупантів. Ворог може поширювати маніпулятивну інформацію, що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Утім, це фейк.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Цю дезінформацію, як кажуть силовики, можуть тиражувати через усі можливі канали. Росіяни таким чином хочуть дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

"Проте навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!", - кажуть в СБУ.