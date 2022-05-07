Хочуть закріпитися у місті: у Херсоні окупанти збільшили кількість блокпостів і пересувних патрулів

Хочуть закріпитися у місті: у Херсоні окупанти збільшили кількість блокпостів і пересувних патрулів

Від початку березня, коли російські війська увійшли до Херсона, окупанти намагаються там закріпити свою "владу".

В тимчасово захопленому обласному центрі росіяни вживають різні заходи, аби закріпитися у місті. Зокрема, військові держави-терористки намагаються хоч якось забезпечити діяльність російсько-окупаційних військ та підтримку російського окупаційного режиму.

Про це 7 травня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України

У місті загарбники держави-окупантки Росії збільшили кількість блокпостів та пересувних патрулів.

До слова, днями до Херсона приїхав путінський прихвостень - секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак і заявив, що "Росія тут назавжди".

Як повідомлялося, російські військові та їхні посіпаки намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради.

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