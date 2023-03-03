Ходила до кафе та магазинів: у Хмельницькому жінка шикувала з чужою банківською карткою

У Хмельницькому пенсіонерка збирала макулатуру поблизу сміттєвих баків і помітила пакет, у якому знайшла банківську картку. Жінка не розгубилася і вирішила скористатися чужою карткою.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

"Знайдена картка виявилася активною та ще й із певною сумою на рахунку. Тож два дні поспіль жінка прикладала її до терміналів міських магазинів, аптек і кафе та розраховувалася чужими коштами за покупки. 20 вересня минулого року володарка чужої картки від обіду до вечора обійшла щонайменше десяток магазинів та кафе. Наступного дня, 21 вересня, пенсіонерка розпочала свій день із кав’ярні, продовжила його відвідинами аптек, а завершила покупками в магазині побутової хімії. Коли ж рахунок спорожнів, жінка викинула картку на смітник. Після того, як до обвинуваченої прийшли працівники поліції, вона зізналась у вчиненому та добровільно відшкодувала потерпілій всю суму — понад 11,5 тисяч гривень. Потерпілою виявилася учителька однієї із хмельницьких шкіл, яка забула на вулиці пакет із класним журналом, особистою медичною книжкою та банківською карткою. Претензій до обвинуваченої на суді вона не мала", — уточнили у відомстві.

Також там зазначають, що суд врахував особу винної, яка є матір’ю шести вже дорослих дітей, доглядає за власною матір’ю похилого віку, яка прикута до ліжка, а також її щире каяття.

Хмельницький міськрайонний суд призначив їй покарання - 5 років позбавлення волі, водночас звільнивши її від відбування основного покарання з випробуванням та встановив іспитовий строк на 2 роки.

Нагадаємо, у місті Бровари під Києвом чоловік викрав банківську картку і пішов по магазинам.

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