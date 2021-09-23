"Ходили селом і просилися на підробітки": у Херсонській області вилучили трьох дітей з родини

"Ходили селом і просилися на підробітки": у Херсонській області вилучили трьох дітей з родини

Мати через погане здоров’я не може доглядати за дітьми.

У Херсонській області в одному із сіл поліцейські разом із соцпрацівником та медиком вилучили трьох дітей з родини, яка перебуває на обліку. Наразі діти проживають у сім’ях родичів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

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За інформацією поліцейських, батько з родиною не проживає, матір неодноразово притягалася до адмінвідповідальності за неналежне виховання дітей – трьох хлопців віком 4, 10 та 16 років.

У будинку, де проживає родина, не було продуктів, навіть немає на всіх спальних місць. Жителі села кажуть, що діти ходили селом і просилися на підробітки, щоб заробити грошей на їжу.

Наразі мати через погане здоров’я не може доглядати за дітьми.

Тому службами було прийнято рішення тимчасово вилучити хлопчиків з родини. Старший тепер проживає у родині дідуся й бабусі, а молодших дітей взяла до себе тітка.

Нагадаємо, в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила квартиру на смітник. Разом з матір’ю жив 9-річний син, якого напередодні забрали.

Раніше стало відомо, що у Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги.

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