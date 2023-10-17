Ходили в СПА замість служби: на Рівненщині родички посадовця військової частини незаконно отримували бойові доплати

Жінки "послужили" три місяці, а потім перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру донці та дружині посадовця військової частини з Рівненщини, які незаконно одержували бойові доплати.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

На так званих військовослужбовиць, які незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати навіть, фактично не з’являючись на місце служби, чекає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Донька та дружина посадовця військової частини незаконно одержували бойові доплати Фото: ДБР

Жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабної війни в Україні. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Донька та дружина посадовця військової частини незаконно одержували бойові доплати Фото: ДБР

Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. Улітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі. При цьому зарплатню та бойові виплати вони отримували.

"За документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тисяч грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тисяч грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн", – повідомили у ДБР.

При цьому жінки не соромилися вести публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі.

Що відомо про родича – посадовця військової частини

У цій військовій частині посаду заступника командира посідає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За оперативною інформацією, експодружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів.

Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

У вересні працівники ДБР повідомили про підозру іншому заступнику командира батальйону, який протиправно призначав виплати донці свого колеги та, фактично, закривав очі на її прогули.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших посадових осіб вказаної військової частини, триває повна перевірка фінансових документів щодо подібних зловживань, вчиняються заходи щодо відшкодування державі завданих збитків.

Раніше ДБР встановило особу 52-річного офіцера, який займався антиукраїнською пропагандою. Йому за державну зраду загрожує довічне.

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