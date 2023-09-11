Ходив на ефіри Скабєєвої і заперечував існування України: ексдепутату повідомили про підозру (фото)

Колишній депутат за гроші ФСБ заперечував існування України на ток-шоу пропагандистів РФ.

Колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку, який переховується за кордоном, повідомлено про підозру. До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Про це повідомила пресслжуба СБУ.

Так, під час виступів на її ток-шоу екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

За вказані дії Поліщук отримував значну грошову винагороду від представників РФ.

"Щоб замаскувати "транзакцію", організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн. За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах", - розповіли у СБУ.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Сергію Поліщуку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві затримали нацгвардійця, який передавав дані РФ для підготовки ударів по столичних ТЕЦ.

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