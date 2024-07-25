Ходив на курси БПЛА – що розповів батько 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

Батько певен, що мотивів для вбивства Фаріон у його сина не було.

Затриманий у Дніпрі 18-річний юнак, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська.

Про це розповів батько хлопця, який служить у лавах Сил оборони у коментарі "Схемам" ("Радіо Свобода").

За інформацією видання, підозрюваний – 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

Батько підозрюваного підтвердив журналістам, що служить в армії. Він розповів, що сина давно не бачив, а про його затримання дізнався від дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина", – розповідає чоловік.

Батько певен, що мотивів для вбивства Фаріон у його сина не було.

"Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", – сказав він

За даними МВС, підозрюваний 18-річний юнак під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.

"Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо", – так прокоментував цю інформацію батько хлопця, якого підозрюють у вбивстві.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом

Нагадаємо, 19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив у мовознавицю і екснардепку Ірину Фаріон. Куля влучила в голову. Фаріон госпіталізували в критичному стані, проте лікарям не вдалося врятувати її. 60-річна Фаріон померла у лікарні.

Фаріон весь час перед смертю запитувала доньку про її безпеку. Ексклюзив ТСН

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